Terviseamet hoiatab sinivetikate eest Paralepas

Soojad ilmad ja meretuul tõid Haapsalu randadesse sinivetikad.

„Hommikul tuli teade, et Vasikaholmi rannas on sinivetikas sees,” ütles terviseametia Lääne regiooni menetlusgrupi juht Kristel Kallaste Lääne Elule esmaspäeval.

Tõenäoliselt on sinivetikad ka teistes Läänemaa randades, sest teateid nende kohta tuleb Kallaste sõnul üle terve Eesti. „Supelda ei ole praegu võimalik,” ütles Kallaste

Haapsalu linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Remi Treier ütles Lääne Elule, et rannavalve avastas sinivetikad Vasikaholmi rannast esmaspäeva hommikul. Vasikaholmi ja Paralepa rannas lehvib sellest peale kollane lipp ja välja on pandud hoiatussildid. Paralepas küll sinivetikaid nähtud ei ole, aga rannad on lähestikku ja tuul võib vetikad sinna kergesti viia. „Ujumine on oma vastutusel,” ütles Treier.

