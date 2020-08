Moodulmaja suurendab Risti hooldekodu

Reedel paigaldasid ehitajad Risti hooldekodu hoovi Cramolt renditud moodulmaja, millesse elanikud kolivad tõenäoliselt septembris.

Koroonaviiruse uus võimalik puhang võib töid takistada. „Me ei taha hooldekodusse võõraid inimesi sisse lasta,” selgitas Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus. Moodulkorpuse ja hooldekodu vahele tuleb ehitada galerii ning selleks peavad töömehed ka hooldekodusse pääsema. Nakkusohu suurenemise korral pole see aga võimalik.

Praegu on Risti hooldekodus 26 kohta, mooduli lisamisega tõuseb kohtade arv 35ni. Moodul on mõeldud 11 hoolealusele, kuid et uue korpuse peab galerii kaudu praeguse majaga ühendama, tuleb ühe toa asemele ehitada koridor ning seal praegu elavad kaks hoolealust vähendavadki mooduliga lisanduva elanike arvu üheksale.

Moodulmaja renditakse, sest tulevast aastast hakkavad hooldekodudele kehtima uued nõuded. Uutes nõuetes on märgitud, et iga hoolealuse jaoks peab olema 8 m² pinda. Seega on Ristil praegu ruumi 25 vanurile, hooldusel on aga 30 vanurit.

„Meil on ka mõned järjekorras,” ütles Risti hooldekodu juhataja Ave Talving. „Praegu pean neile ütlema, et kohti pole.”

Moodulmaja idee saadi Linnamäe lasteaialt, mida on samamoodi suurendatud. „Sealt see mõte tekkiski, et sama lahendus võiks olla ka siin,” lausus Talving.

Selles, kuidas moodulmaja hooldekoduga sobitub, on Talving kõhkleval seisukohal. „Hooldekodu on nagu väike mõisamaja, aga moodul… No võibolla paneme heki ette ja vaatame, kuidas saab selle natuke kenamaks,” ütles ta.

Kaus maalib moodulkorpusest siiski kenama pildi. „Viilkatusega hoone tuleb. See peab olemasoleva hoonega ka arhitektuuriliselt sobituma. Olemasolevat moodullahendust on kooskõlastatud hooldekodu majaga,” selgitas Kaus.

Talvingu sõnul on hea, kui mooduliga minnakse edasi tasa ja targu. Kui moodul septembris valmis saaks, alles siis hakkaks hooldekodu seda sisustama. „Suured muutused alati ehmatavad, eriti personali,” nentis Talving.

Mooduli rent on 2400 eurot kuus ja Kausi sõnul on ka paigalduskulu mooduli rendihinnas sees. Moodulmaja rendib vald viieks aastaks. See on ajutine lahendus. Edaspidi tuleb hooldekodu laiendada või kaasata erainvestor. „Sõltub sellest, kuidas asi end õigustab, kuidas kõik toimib. Võibolla jääbki paika, aga võibolla leiame uue lahenduse,” lausus Kaus.

„Selle uue mooduli ilmumine tähendab ju ka hooldekodu kulude suurenemist, mis omakorda tähendab paratamatult kohatasu tõusu. Praegu on kohatasu 740, oleme sellega kenasti toime tulnud,” nentis Talving.

Paljudes hooldekodudes on kohatasu juba praegu üle 900 euro. „See ongi õige hind,” ütles Talving. „Nagu igal pool, on palgakulu kõige suurem kulu. Meie tööjõud peab olema sellest aastast kvalifitseeritud. Meilt nõutakse kutsetunnistusi, koolitunnistusi, töö on ränk ja raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Väga keeruline on siia leida pädevat personali.”

Talvingu sõnul on Risti hooldekodusse juurde vaja ideaalis kuut inimest. „Päris palju. Ideaalis oleks ka see, et kõik nad oleksid tasemeõppe läbinud,” lausus Talving.

Moodulmajaga pole Risti hooldekodus tööd sugugi veel lõppenud. „Kaus aitab mul ühe hanke kokku panna, et maja seest korrastada,” lausus Talving. „Sellepärast, et kui kohatasu tõuseb, siis peaks maja sisu ju sellele hinnatõusule vastama. Ja seejärel on vaja väljast natuke kõpitseda. Nagu ikka. Varjatud vigu on, katusega on probleem.”

Risti hooldekodu

Moodulkorpus on mõeldud 11 hoolealusele.

Praegu on hoolealustele 26 kohta, mooduli lisamisega tõuseb kohtade arv 35ni.

Moodulmaja rent on 2400 eurot kuus.

Moodulmaja rendib vald viieks aastaks.

Allikas: Lääne-Nigula vallavalitsus

Fotod: Urmas Lauri