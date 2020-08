Reedel tuleb kuni 26 kraadi sooja

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb reedel kuni 26 kraadi sooja, Haapsalus tõuseb kraadiklaas 24 kraadini.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 21-26 kraadi.

Reedel liigub tugevnev kõrgrõhkkond Läti kohale ja selle vahetus läheduses vaheldub öösel selgem taevas pilvelaamadega, aga sadu neist ei tule. Päeval aga kandub kõrgemates õhukihtides üle Läänemere väike madalrõhkkond, mis soosib rünksajupilvede arengut ning kohati on vihmahood ja ka äike võimalikud. Tuul vaibub ja puhub valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 10..16, päeval 21..26°C. Haapsalus on oodata sooja kuni 24 kraadi.

Laupäeval kõrgrõhkkond pisut nõrgeneb, aga tuleb Eesti kohale ning ilm on sajuta. Öösel võib tekkida udu. Päeval vaheldub päike pilverünkadega, sajuhoogude võimalus on küll väike, kuid päris välistada ka ei saa. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 22..27°C. Haapsalus tõuseb termomeeter pärastlõunal 25 kraadini.

Pühapäeval (9.08) ulatub kõrgrõhkkond vööndina üle Eesti. Öö on laialdaselt selge, sajuta ja vaikne. Päeval on päikest ja arenevaid pilverünki, kuid tõenäoliselt need rünksajupilvedeks areneda ei suuda. Tuul puhub läänekaarest ja on sisemaal nõrk, põhjarannikul aga tugevneb edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval tõuseb 23..28°C-ni, Haapsalus 25 kraadini.