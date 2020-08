Ratas: me ei hakka teist sammast ära kaotama

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei kavatse valitsus teise pensionisamba reformi nurjumisel hakata sammast täielikult kaotama.

“Koalitsiooniläbirääkimistel on olnud väga selgelt juttu sellest, et me oleme nõus kokku leppima, et see [teine pensionisammas] muutub vabatahtlikuks, aga kui te räägite, et kas me teeme uue eelnõu, kus me kaotame selle ära, siis me ei ole seda arutanud,“ ütles peaminister neljapäevasel pressikonverentsil ja lisas, et Keskerakond teise samba kaotamist ei toeta.

Rahandusminister Martin Helme on öelnud, et kui praegu riigikohtus arutusel olev pensionireform läbi kukkuma peaks, on järgmine samm teise samba täielik likvideerimine.

Riigikohus arutas sel teisipäeval suulisel istungil presidendi taotlust tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtu üldkogu otsustab kohustusliku kogumispensioni reformi põhiseaduslikkuse oktoobris.

Kohustusliku kogumispensioni reformi jõustumisel antakse inimestele, kes ei ole veel pensionieas, õigus nõuda kõigi kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmist ja neile vastava raha väljamaksmist, samuti pensioni investeerimiskontol oleva raha väljamaksmist.

Ühtlasi muutuks reformiga teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks.

Ka antakse reformiga kindlustusvõtjale õigus öelda üles enne 2021. aasta 1. jaanuarit sõlmitud pensionileping ning saada kätte raha pensionilepingu tagastusväärtuses.

President Kersti Kaljulaid jättis kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega kaotatakse kohustuslik kogumispension, välja kuulutamata tänavu 7. veebruaril. Riigikogu võttis seaduse muutmata kujul uuesti vastu 11. märtsil ja esitas selle presidendile väljakuulutamise otsustamiseks 16. märtsil.

Riigipea otsustas seadust mitte välja kuulutada ning pöörduda riigikohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks.