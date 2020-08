Roosad Pantrid kasvatavad Linnamäel järelkasvu

Kahel korral Eesti meistriks tulnud jalgpalliklubi Nõmme Kalju kasvatab Linnamäel järelkasvu. Roosadeks Pantriteks kutsutava klubi vutilaagrid kestavad augusti lõpuni.

Kokku käib Linnamäe tuttuuelt jalgpalliplatsilt laagri kuue vahetusega läbi umbes 250 poissi, pealinlastele lisaks on laagriliste seas ka mõned poisid Läänemaalt. Igas satsis on kahe meeskonna jagu jalgpallureid, kes elavad staadionist kilomeetri kaugusel Uuskalda puhkekülas. „Spordipoistele on see kilomeeter mööda kergliiklusteed hea soojendus,” ütles jalgpalliklubi noorteosakonna juht Helen Mahmastol.

Eelmisel teisipäeval oli poistel tapvalt väsitav trennipäev, sest vihma ei tulnud tilkagi ning pallimurul tuli end kogu aeg täisvõimsusel käigus hoida. Iga tulevane jalgpallur tegi nii umbes 40 000 sammu. Maratoni nad selle ajaga küll ei läbinud, nagu sammude arvust võiks järeldada, kuid tippimist oli küll ja rohkemgi.

----

Fotod: Urmas Lauri



