COVID-19: ööpäevaga lisandus üks positiivne testitulemus

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 257 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 1 positiivne testi tulemus.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 1 positiivset tulemus Tartu linna, nakatumine on seotud Vabanki puhanguga. Kokku on Vabanki puhangus seni haigestunud üle Eesti 29 inimest, neist 17 Tartu linnas, kus on hetkel tuvastatud 162 lähikontaktset. Lisaks 18.07 toimunud peole ööklubis Vabank, kus viibis nakatunud isik, on tuvastatud 5 nakatumist inimeste hulgas , kes viibisid 24.07 baaris Naiiv (sealhulgas soomlane, kes hiljem andis kodumaal positiivse proovi). Palume kõigil seal viibinutel oma tervist jälgida ja sümptomite tekkimisel koheselt perearsti poole pöörduda.

3. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 5 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 935 inimest. Neist 1 467 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 468 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 120 tuhat esmast testi, nendest 2080 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.