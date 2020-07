Iloni Imedemaal esietendub pühapäeval Krista Kumbergi näidend

Iloni Imedemaal esietendub pühapäeval, 2. augustil kell 17.00 Ilon Wiklandi 90. juubeliaastaks kirjutatud Kirsta Kumbergi näidend „Iloni pliiatsid joonistavad”, mille on lavastanud Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi juhendajad Anne Suislep ja Triin Reemann.

Kumbergi uhiuus näidend on inspiratsiooni saanud Ilon Wiklandi elust ja loomingust. Iloni loo jutustajateks on kunstniku pliiatsid ja kustukumm. Erinevates rollides astuvad üles Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi õpilased, kes on sama vanad, kui Ilon Haapsalus vanavanemate juures elades. Lugu keskendubki kunstniku lapsepõlvele nii Tallinnas kui Haapsalus. Originaalmuusika on lavastusele loonud huvikeskuse pilliringi juhendaja Arno Suislep.

Osades: Elsa Johanna Talvistu, Tõru Kannimäe, Uku Suislep, Jarek Mandre, Lilia Viiret, Grete Edasi, Emma Sofia Pets.

Etendus on sobilik alates 4. eluaastast ja kestab umbes 35 minutit.

Pilet (5 €) on müügil Iloni Imedemaa kassas. Kuna kohtade arv on piiratud, soovitatakse pileti soetada eelmüügist.