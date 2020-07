Juhtkiri: selge on vaid üks

Kired Nõva kooli ümber ei näi vaibuvat. Alles kevadel leidis haridus- ja teadusministeeriumi kontroll, et koolis valitseb korralagedus – nõuetele ei vasta õppekavad ega õpetajad. Kui asjad koolis määratud ajaks korda ei saa, võib see lõppeda tegutsemisloa äravõtmisega.

Nüüd on kuus lapsevanemat vaidlustanud Lääne-Nigula vallavolikogu otsuse, mille järgi muutuks Nõva põhikool 2021. aasta sügisest kuueklassiliseks algkooliks. 16 lapsevanemat on avaldanud umbusaldust Nõva kooli direktorile Peeter Kallasele, kellest nad ei usu, et see haridus- ja teadusministeeriumi leitud vead õigeks ajaks või üldse parandaks. Lapsevanemad nõuavad, et Kallas viivitamatult lahti lastaks ja koolile uus juht leitaks. Kallas ise on vallandanud seitse õpetajat lootuses leida napilt kuu ajaga nõuetele vastavad pedagoogid. Kui neid ei leidu, tuleb koolijuhil kohad siiski kuidagi täita, sest 1. septembril tulevad lapsed kooli. Kui Lääne-Nigula vallavalitsus võtab lapsevanemate umbusaldust tõsiselt, tuleb leida koolile ka uus juht, ja seda kõike olukorras, kus kooli enda püsimajäämine on küsimärgi all.

Kas saaks üks kool sattuda veel hullemasse olukorda? Vist mitte. Ühest küljest oleks kooli algkooliks muutmine väljapääs – mõneteist õpilasega algkooli saaks pidada paari-kolme õpetajaga. 1.-6. klassis annab kõiki aineid üks õpetaja, aineõpetajaid on vaja 7.-9. klassis. Teisest küljest ei ole kuigi tark ega mõistlik saata 7. klassi lapsi 30-40 km kaugusele kooli, olgu transport ükskõik kui hästi korraldatud. Jah, küllap need lapsed saaksid hakkama, aga mis hinnaga. Nõva oleks justkui väljapääsmatus olukorras – põhikool tuleks seal igal juhul säilitada, samas ei ole seda võimalik pidada, kasvõi ainult sellepärast, et pole õpetajaid.

Kogu selles segaduses on selge vaid üks – aastaid kestnud sisepinged koolis ning kooli omaniku ja kooli suutmatus koostööd teha mõjuvad koolile hävitavalt.