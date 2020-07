Kätlin Tamm: kuidas kaitsta Paralepa metsa?

18. juuli Lääne Elu kirjutas keskkonnaameti plaanist võtta Paralepa ja Pullapää metsalt ära riiklik kaitse. Nimelt sai Haapsalu linnavalitsus juunis mitteametlikke kanaleid pidi teada, et ameti arvates ei vasta need puistud „riigi tasandil kaitset väärivate alade kriteeriumidele”. 9. juulil toimus linnavalitsuses koosolek, kus osalesime ka meie MTÜst Roheline Läänemaa ja kus arutati Haapsalu linna uut üldplaneeringut ning linna ümbritsevate rohealade saatust.

Keskkonnaameti esindajate käitumine sel koosolekul jättis „kustumatu” mulje. Keskkonnaspetsialistid ei soostunud (või ei olnud võimelised?) nimetama ühtegi konkreetset põhjust Paralepa ja Pullapää metsa riikliku kaitse alt välja arvamiseks ka pärast mitmekordset järelepärimist. Selle asemel kordasid nad järjepanu, et neis metsades „ei ole midagi kaitset väärivat”. Rõhutasime, et Paralepa-Pullapää metsamassiivis elab üheksa erinevat nahkhiireliiki, mis on kõik II kategooria kaitstavad liigid ja seda Euroopa loodusdirektiivi alusel. Lisaks elavad neis metsades kaitsealused kahepaiksed, roomajad ja linnud, nagu näitas oma 2013. aasta uurimistöös Matti Masing. See töö edastati ka keskkonnaametile ja keskkonnaministeeriumile.

