Halo ennustas ilmamuutust

Pühapäeval oli pea kogu Eestis nähtav võimas 22kraadine haloring. „See on ühtlasi kõige tavalisem halovorm, mida Eestis võib aastaringselt näha,” ütles hobisünoptik Kairo Kiitsak.

Selline halo tekib tänu taevas olevatele kiudkihtpilvedele, mis koosnevad jääkristallidest. „Valgus murdub ja peegeldub nendes ning tulemuseks on haloring. Halo viitab sellele, et kusagil läheduses asub soe front või oklusioonifront ja lähiajal hakkab ilm suure tõenäosusega muutuma,” selgitas Kiitsak. „Need kiudkihtpilved tulid meile Venemaalt. Täna (esmaspäeval) on õhumass juba ebapüsivam ja on oodata hoovihmapilvede arengut. Päeval on ka äikeseoht.”

Suurem ilmamuutus leiab aset teisipäeval, kui läänest hakkab peale tungima külm front. Õhumassi vahetusega kaasneb vihmasadu ja äike.