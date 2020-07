Kuidas rulluisutamisega keha trimmi saada?

Treenitud ja ilus keha on paljude inimeste unelm, küll aga on seda keerulisem saavutada – see nõuab pingutust. Füüsiline aktiivsus ei pea alati olema igav ja vastu tahtmist – rulluisutamine on lõbus, lõõgastav ja äge hobi, millega saab tegeleda igaüks, kellel on kvaliteetsed ja mugavad rulluisud. Loe lähemalt, kuidas rulluisutamine Sinu keha aitab treenida.

Tõhus rasvapõletaja

Tegu on spordiala ja hobiga, mis nõuab aktiivset liikumist – see tähendab, et kaotad ka kehakaalu. Keskmise pikkusega mees, kes kaalub umbes 90 kg, võib kaotada rulluisutades kuni 10 kalorit minuti kohta. Keskmise pikkusega 70 kilogrammi kaaluv naine 9 kalorit. See tähendab seda, et tund aega uisutades võid kaotada 300 kuni 600 kalorit! Kui soovid kaalu kiiresti kaotada, pööra kindlasti tähelepanu ka oma toitumisharjumustele.

Mitmekülgne treening

Rulluisutamine töötab kui CrossFit treening, mis paneb proovile Sinu vastupidavuse kui ka jõu. Seda võrreldakse jooksmisega, mis aitab kaotada kaalu, omab mitmeid eeliseid tervise jaoks ning lisaks toetab jalgade tugevust. Seega kui Sulle meeldib ennast treenida ja otsid võimalusi kuidas end treenida ka siis, kui jõusaalid on kinni, on aeg muretseda endale rulluisud.

Käte ja jalgade trenn

Rulluisutamine aitab treenida jalgu ja tuharaid, samal ajal kui tasakaalu hoides treenid oma käsi ja kõhtu. See tähendab seda, et see on efektiivne treening peaaegu tervele kehale, mis on ideaalne kui soovid saada kogu keha trimmi. Mida treenitumad on Sinu lihased ja parem koordinatsioon, seda vähem ennetad uisutades ka võimalikke õnnetusi ning hoiad ennast heas vormis ka vanemas eas.

Suurepärane viis vastupidavuse, tasakaalu ja koordinatsiooni parandamiseks

Rulluisutamine aitab arendada tasakaalu koos kõhu- ja seljalihaste tugevusega, kuna uisutades pead hoida oma keha teatud positsioonis. Intensiivne tasakaalu hoidmine ning jalgade liikumine aitab parandada üleüldist koordinatsiooni, mille hulka käivad ka keha ruumitunnetus, rütmitunnetus, täpsusvõime, reaktsioonivõime, ümber kohanemisvõime ning kehaosade sujuv koostöö.

Tugevdab südamelihaseid

Uisutamine on efektiivne aeroobne trenn, mis aitab tugevdada südamelihaseid. Uuringud on näidanud, et keskmise uisutaja pulss töötab 140 kuni 180 lööki minutis. Lisaks tugevusele aitab see parandada ka vastupidavust – näiteks lisades oma treeningusse ka mäest üles sõitmisi, parandab see arendada lihaseid koos vereringega, et keha saaks efektiivsemalt keha energiat taastada. See tähendab aga seda, et suudad uisutada pikka distanse ning teha intensiivsemaid treeninguid ilma, et tunneksid väsimust.

Ütle ei liigeseprobleemidele

Uisutades ei pea tegema järske liigutusi, mispärast on see ka sõbralikum Sinu liigestele – seda saab võrrelda jooksmine või tantsimisega ilma, et tunneksid liigestes väsimust või valu. Uuringud on näidanud, et see tekitab vähem kui 50 protsenti liigesekahjustusi (välja venitamine, nikastused, valud jne.) kui jooksmine. Teisisõnu võib aeroobse treeninguga rulluisutaja saada sama palju kasu kui jooksja, ainult ilma liigese kahjustusteta.

Emotsionaalne tasakaal

Kas oled kunagi näinud rulluisutajat, kellel on halb tuju? Vabas õhus liikumine, päike, suhtlemine, lõbu ja tervisemõjud muudavad uisutamise üheks parimaks treeninguks üldse. Lisaks on hea tuju nii kasulik meie vaimsele olemusele kui ka füüsilisele. Samuti saad alati kuulata samal ajal muusikat või teha seda koos sõpradega – koos treenides on alati lõbusam ja kergem!

Kuidas valida sobivaid rulluiske?

Kui oled otsimas sobivaid rulluiske, tasub kindlasti tähelepanu pöörata õige suuruse leidmisele. Liiga suured või väikesed uisud muudavad kogu tegevuse ebamugavaks. Suuremate rataste suurusega rulluisu rattad sobivad juba kogenud sõitjatele, kuna väiksematega on võimalik tagada rohkem kontrolli kiiruse üle. Laagritest oleneb pöörlemiskiirus. Algaja puhul on oluline veenduda, et uiskudel oleksid pidurid, sest kogenud sõitjad oskavad pidurdada ise. Vali välja ka isikupärane disain ning kindlasti ära unusta lisavarustust, mille hulka kuuluvad kaitsmed kui ka kiiver. Tutvu lähemalt kiivri valikuga siit.

Rulluisutamine on efektiivne viis saada kiirelt oma keha trimmi ehk põletada kaloreid, treenida lihaseid, arendada vastupidavust ja palju muudki. Lisaks sellele on see äärmiselt lõbus tegevus, mida nautida nii üksi kui ka koos sõpradega.