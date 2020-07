Rehabilitatsioonihaiglas tulevad lasteetendused

Kuuendat aastat muudab heategevusfond Aitan Lapsi Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses (HNRK) viibivate laste päevad pisut rõõmsamaks, viies väikeste patsientideni teatritendusi.

Aitan Lapsi toob koostöös Eesti väike- ja projektiteatrite liidu ning HNRKga ka sel aastal haiglasse spetsiaalse teatriprogrammi. „Sellises kohas nagu haigla on teatrietendus igal juhul sündmus nii tegijatele kui ka publikule,” ütles Allan Kress Eesti väike- ja projektiteatrite liidust.

„Etenduste sari koosneb 12st lavastusest. Huvi nende vastu on alati olnud suur ja tagasiside väga positiivne,” lisas Kress. Etendused on juulist detsembrini HNRK fuajees ning publikule on need tasuta.

„Etendused on erilaadsed, sealhulgas ka nukkudega, ning tänavu on staažikatele tegijatele lisandunud programmi ka kolm uut teatrit – Tartu üliõpilasteater, Oma Lava ning verivärske TikerKultuur,” rääkis Kress.

HNRK kvaliteedispetsialist Heli Paesüld ütles, et tasuta teatrietendused on alati soojalt vastu võetud nii haigla kui ka väikeste patsientide poolt. Ta lisas, et nakkustõrjereeglite tõttu on sel aastal lavastused vaid statsionaaris viibivatele inimestele ja kõigis lavastustes osalejate tervist kontrollitakse enne HNRKsse saabumist.

„Heategevusfondi Aitan Lapsi tegevuskavas on lastele teatrielamuste võimaldamine olnud alati tähtsal kohal ning seetõttu korraldab fond Haapsalu etenduste sarja juba kuuendat aastat.,” ütles heategevusfondi Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

Eesti inimesed on pandipakendi taaraautomaatide kaudu tehtud annetustega aidanud lastele positiivseid emotsioone pakkuda nii teatri, raamatute, muusika, spordi, kino kui ka kunsti kaudu 2011. aastast.