Juhtkiri: algkool peab säilima

Kui seni tundus Nõva kooli põhimure olevat see, et ei jätku lapsi, et kooli pidada, siis pärast ministeeriumi järelevalvet tänavu mais selgus, et kooli pidamiseks ei jätku seal ka õpetajaid.

Haridusminiteeriumi kehtestatud nõuetele vastab Nõva koolis ainult neli õpetajat. Ülejäänud kaheksal ei ole nõutavat ettevalmistust – neil puudub kõrgem haridus, magistrikraad või õpetajakutse. Kõigi nende õpetajatega on sõlmitud tähtajatud lepingud, mis ei ole lubatud. Kvalifikatsioonita õpetaja võib teatud juhtudel küll tööle võtta, aga ainult aastaks. Kui konkursiga uut ja paremat ei leita, võib vanaga aasta kaupa lepingut pikendada. Nii paljudes koolides ka toimetataksegi, sest õpetajate põud on tõsiasi, millega tuleb hakkama saada.

Sellest küljest ei olekski Nõval nagu suurt midagi lahti. Teisest küljest on kvalifikatsioonita õpetajate hulk Nõval kahjuks väga suur – neid on üle poole. Loetelu ainetest, mida annavad ettevalmistuseta õpetajad, on ehmatavalt pikk – koolis pole ühtki nõutud ettevalmistusega eesti ja inglise keele, matemaatika, loodusainete, sotsiaalainete ega tööõpetuse õpetajat.

Kuidas kool sellisesse olukorda on sattunud? Koht on kõrvaline, kool pisike. Ühest küljest mugav, aga teisest küljest ei saa õpetajad töötada täiskoormusega. Mida väiksem koormus, seda pisem palk. Oma osa on andnud ka kooli aastaid saatnud skandaalid. Probleemid koolis pole tekkinud üleöö. Tosina aasta sisse on mahtunud ka kolm direktorit ja haldusreform.

Õpetajate probleem laheneks Nõval iseenesest hiljemalt ületuleva aasta 1. septembrist, mil praegune üheksaklassiline kool peaks jätkama kuueklassilisena – siis poleks enam vaja hulka aineõpetajaid, vaid kooli saaks pidada 1.-6. klassis kõiki aineid andvate klassiõpetajatega.

Enne sedaaga – kui puudusi ei kõrvaldata – võib haridusministeerium koolilt tegevusloa ära võtta. Loodetavasti õnnestub ehk halvimat vältida, et kodulähedane algharidus Nõval säliks.