Galerii: Paula ja Lisete esitasid pärimuskohvikus omaloomingut

Rannarootsi muuseumi pärimuskohvikus astusid laupäeval üles Lõuna-Läänemaa juurtega Paula ja Lisete, esitades kontserdil omaloomingulisi laule.

„Meie pärimus algab seitse aastat tagasi,” ütles Lisete Velt loomingulise kollektiivi ajaloost rääkides. Tema õlul on koosluses laulmine ja laulude vahele lugude rääkimine, laulud on aga kirjutanud Paula Marit Leiumaa, kes neid ka kitarril saadab.

Laulude kirjutamisel Leiumaa võõraid tekste ei kasuta, vaid nii sõnad kui ka viis on tema oma loodud. Küsimusele, kummad enne sünnivad, kas sõnad või viis, vastas Leiumaa, et kuidas kunagi. „Enamasti aga üsna koos,” ütles ta. Velt lisas, et Leiuma lood on väga täpselt komponeeritud: „Mul endal on alati pisut piinlik, kui sõnadega eksin, sest nende mõte võib kergesti kaotsi minna.”

Nii Leiumaa kui ka Velt on Virtsu juurtega, kuid praegu elab üks neist Haapsalus, teine Tallinnas. Lugude harjutamiseks saadakse aga kokku just Virtsus ja seal oli ka nende esimene ülesastumine 2014. aastal Leiumaa sünnipäeval. „Ega me suure seltskonna ees väga sageli esinema satu,” ütles Velt. Eelmisel aastal võtsid nad ette ja andsid välja ka CD-plaadi “Lisete & Paula”.

Fotod Arvo Tarmula