Anvar Samost: EKRE Eesti suurimaks erakonnaks? Liiga paljust tuleks loobuda

Kõik madalamalt peaministriparteiks tõusnud Eesti erakonnad on pidanud oma varasemaid positsioone pehmendama.Kas Martin Helme juhitud EKRE on selleks valmis?

Loete neid ridu laupäeval, aga kirjutan kolmapäeval, mitu päeva enne EKRE kongressi, kus erakonna uueks esimeheks saab Martin Helme. Mul pole mingit põhjust karta, etäkki on kolumn avaldamise ajaks aegunud. Mart Helme enam ümber ei mõtle, keegi teine oma kandidatuuri üles seada ei saa ja pole tahtnudki.Nii kindlalt on suuruselt teine valitsuserakond isa ja poja Helme kontrolli all. Aga see pole muidugi üllatus.

