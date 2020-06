Ridala valmistub kihelkonnapäevadeks

Ridala kogudus valmistub juuli lõpus peetavateks kihelkonnapäevadeks, millega tähistatakse Ridala püha Maarja-Magdaleena koguse esmamainimise 800. ja Ridala kiriku valmimise 750. aastapäeva.

Ridala kirikuõpetaja Küllike Valgu sõnul ühendas kirikukihelkond kõik piirkonna külasid ja nüüdki on kihelkonnapäevade üks eesmärke tuua kihelkonna rahvas taas kokku, et omavaheline side ei kaoks ning saadakas üksteisele rõõmus ja mures toeks ola. „Kiriku maa on kõigile avatud ja perekonnad on juba vanast ajast omavahel seotud olnud. Vahepealon see küll ununema kippunud,” ütles Valk.

