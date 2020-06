Iloni Imedemaal on näitus Wiklandi lapsepõlvekodust

27. juunist on Iloni Imedemaal avatud Ilon Wiklandi juubelinäitus „Lapsepõlvekodu Iloni piltidel“.

Näitusel tutvustatakse Wiklandi loomingut lapsepõlvekodu temaatika kaudu. Kodukoht kui lapsele kindluse ja tugevuse andja, oma ja armas lastetuba, lemmikloomad kui armastatud pereliikmed, sõbrad ja mäng – need on märksõnad, mis näituse koostajatele Tea Tammelaanele, Krista Kumbergile ja Anne Suislepale inspiratsiooni andsid. Ilon Wiklandi loomingus on palju soojust ja südamlikkust. Ta on oma raamatuillustratsioonides tihti kujutanud lapse lähiümbrust. Neis piltides on tajutav kunstniku enda lapsepõlvekodu Eestis.

Näitusel olevad pildid on jaotatud viite kategooriasse – kodukoht, kodu, oma tuba, sõbrad ja mäng ning maailma parim sõber. Kokku on näitusel töid 20 Wiklandi illustreeritud raamatust, lisaks on väljas ka värvipildid Karlssonist. Suislepa sõnul on need pildid pärit erakogust.

Lisaks Wiklandi töödest tehtud näitusele on väljas ka Arvo Tarmula ja Mihhail Naumovi must-valged fotod Ilon Wiklandi taaskohtumisest oma kodulinna Haapsaluga pärast 45 aastat eemalolekut. Samuti on Iloni sõbrannad ja kooliõed Evi Süsi ja Asta Nurmoja (sünd. Tislerid) jaganud oma mälestusi ühistest mängudest, mis on samuti näitusel kajastatud.

Ilon Wikland sai veebruaris 90-aastaseks. Haapsalus Iloni Imedemaal tähistatakse sünnipäeva terve aasta vältel. Üheks tähtsündmuseks juubeliaastal on näituse „Lapsepõlvekodu Iloni piltidel“ avamine.

Ilon Wikland on andnud Haapsalu muuseumile ühtekokku ligi 800 originaaltööd. Iloni Imedemaa juhataja Anne Suislepa sõnul on Iloni Imedemaa külastajad neid kõiki nüüdseks ka näha saanud. „Käesolev aasta on sellepoolest eriline, et Iloni Imedemaal on ühe korraga vaatamiseks väljas rohkem Ilon Wiklandi originaalpilte kui ei kunagi varem. Lisaks muuseumi kogudesse kuuluvale loomingule, saab näha ka haruldasi töid erakogudest,“ selgitas Suislep.

Näitus „Lapsepõlevekodu Iloni piltidel“ on avatud 2021. aasta sügiseni.

Malle-Liisa Raigla fotod