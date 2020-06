Galerii: Uuemõisas põleb taas laohoone

Esmaspäeva õhtul kella 22.45 ajal sai päästekeskus teate põlengust Uuemõisas Tööstuse tänaval, kus põles laohoone. Sama laohoone põles ka 11. juunil.

„Teise koha pealt on põlema läinud, mitte see sama koht,” ütles päästetööde juht Janno Osa. „Ei ole võimalik, et oleks läinud vanast põlengust, ilmselt on uuesti põlema pandud,” lisas Osa.

Kohal olid Haapsalu päästjad ja Ridala vabatahtlikud. Osa sõnul on põlengule appi tulemas ka päästjad Märjamaalt ja Lihulast.

„Üritame tule levikut peatada kõrval olevasse laohoone poolde,” ütles Osa.

Tegemist on kõrgendatud ohuga põlenguga. Eelmine kord kui sama hoone põles, kukkus hoone katus mitu korda sisse. Turvaliselt katuselt päästmiseks tuli appi Pärnu redelauto ja ekskavaator, mis hoonet lammutas, et päästjad tulekolletele ligi pääseks.

Hoone oli kasutusel puitmaterjali laona.

Malle-Liisa Raigla fotod