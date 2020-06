Andrus Karnau: Keskerakond poeb laste selja taha

Keskerakond ehitas enda kaitsevalli 50 000 euro skandaalis üles üht eriti alatut võtet kasutades, kui tõi mängu alaealised lapsed ja nende elatusraha.

Eesti ajakirjandus on ise endale keelanud ainult ühest teemast kirjutamise – laste hooldusvaidlustest. Nii tõi Keskerakond esimesena avalikkuse ette versiooni, et 50 000 on Jana-Helen Juhaste endise mehe raha, millega too toetas lapse kasvamist. Kuna mehe nime välja ei öeldud, oleks lapse ja pere hooldusvaidluse kaitse klausli taha pugedes olnud lihtne kõiki ajakirjanike küsimusi tõrjuda.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!