Haapsalu jahisadamas maandus vesilennuk

Kolmapäeva õhtust neljapäeva pärastlõunani sai Haapsalus Grand Holmi sadama kai ääres imetleda Soomest saabunud vesilennukit.

See pole esimene kord, kui vesilennuk siinseid sadamaid on külastanud, kuid kuigi sageli need siiski siia ei satu.

Neljapäeva lõuna paiku sättis lennuki piloot Mikko Sinerva koos sõbraga end Grand Holmi kail äralennuks valmis, et samal õhtul kella kaheksaks tööle jõuda.

Sinerva sõnul võtab Haapsalust Helsingisse lendamine umbes poolteist tundi: „Nii et täiesti vabalt võib lennata siia lihtsalt sööma, sest see on kena koht.” Päris otse mehed siiski tagasi lennata ei plaaninud, vaid arutusel olid peatused veel Vormsis ja Dirhamis.

