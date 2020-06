Aidi Valliku aiandusblogi: pontsakad peakapsad

Peakapsaid on varaseid, keskvalmivaid ja hiliseid, isegi punaseid. Ning ei saa öelda, et vahet pole, sest vahe on – ja mitte ainult selles küsimuses, kas pea paisub söömisküpseks augustis või oktoobris. Erinevused on ka nende kapsaste kasutamises, näiteks varasest kapsast head hapukapsast ei saa – on liiga õrna koega ja vesine. Kuid see-eest saab varasest kapsast kõige maitsvamad salatid suvisele grillipeole liha kõrvale.

