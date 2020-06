Tagalahel on luikede invasioon

Haapsalu Tagalaht on paksult kühmnokk-luiki täis. Sõltuvalt tuule suunast on nad kas Haapsalu või Noarootsi külje all. „Midagi erilist selles pole,” nentis ornitoloog Tarvo Valker.

Tagalahel on praegu kindlasti mitusada luike. „Koos Noarootsi järvedel olevatega on neid tuhatkond kindlasti kokku,” lausus Valker.

Luiki on viimase 10–15 aasta jooksul siiakanti palju juurde tulnud. „Osa neist ei pesitse, sest on veel liiga noored, aga on ka vanemaid linde, kelle pesitsus on hukka läinud. Nemad kogunevadki siia toituma-sulgima. Tagalaht sobib neile peatuskohaks. Luikedele on toitumiskohaks parim meetrisügavune meri,” lausus Valker.

Omal ajal oli luigepesa leidmine suursündmus. Läinud sajandi viiekümnendatel-kuuekümnendatel makstud preemiat Matsalu looduskaitseala töötajale, kes leidis luigepesa, meenutas Valker.