Tagalahel on suured luigeparved

Haapsalu Tagalahe peatuvad praegu tuhendad luiged, sinine veteväli oleks justkui kaetud lumehangede või vatikuhilatega.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul toimetavad Tagalahel noored linnud, kes pole veel pesitsemiseks küpsed, või vanemad linnud, kel pesitsus ebaõnnestunud. „Linnud sulgivad,” selgitas Valker. „Pesitsevatel luikedel on pojad just koorunud või koorumas ja nemad hoiavad end rohkem varju.”

Valker lisas, et vesi on madal, mistõttu saavad luiged praegu Tagalahel mugavalt toituda. „Luiged tahavad madalat vett, Tagalaht on isegi normaalse veetasemega luikede jaoks sobiv,” lisas ta.

Kühmnokkluiki näeb Valkeri sõnul suurtes parvedes veel novembrikuus, sest nad on hilised lahkujad. Kuna kühmnokkluiged on omal ajal toodud mõisatiikide ilulindudeks, siis on nende rändeinstinkt nõrgem kui teistel lindudel.