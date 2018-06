Tiit Salumäe: lipust ja lipuväljakust

10. mai Lääne Elus puudutas Haapsalu linna volikogu liige Riho Lepp Haapsalu linna lipu temaatikat. Teema ei ole uus. Lipp on oluline sümbol. Mõtestame ennast nii rahvusena kui ka üksikisikuna ja kodanikuna meile oluliste sümbolite läbi. Igal lipul on oma lugu.

Esmaspäeval tähistame Eesti lipu 134. aastapäeva. Haapsalu linna lipp võeti kasutusele 1930 ja taaskasutusse peale Eesti taasiseseisvumist. Ma ei ole leidnud põhjalikumat materjali, miks riigikantselei Haapsalule just sellise sini-valge ristilipu kinnitas. Nüüd on see ühendatud Haapsalu ja Ridala lipp. Õige on, et linna lipu kasutamine peaks kasvama. Soovin, et linna volikogu liikmed näitaksid selles osas head eeskuju. Väike linnalipp võiks olla iga volikogu liikme kodus ja töölaual. Iga linna volikogu liige saaks heisata linna lipu oma kodu lipuvardas. Linnavalitsus saab lipupäeva puhul kinkida nii Eesti lipu kui ka linna lipu erilise tunnustusena linna väärikale asutusele või kodanikule. Linna lipu kasutamine võiks olla veel rohkem läbimõeldud. Haapsalu linna lipp võiks olla ka müügis kauplustes ja suveniiri lettidel. Soovin selleks edu ja õnnistust.

Mis puudutab praegust olukorda linna lipu kasutamisel, siis Haapsalu toomkiriku Vabadussõjas langenute mälestustahvli juures on juba mitukümmend aastat nii Eesti lipp kui ka Haapsalu lipp. Seega on piiskopilinnuse toomkirikus lehvimas linna lipp. Toomkirikut külastavad tuhanded turistid. Pole harvad need korrad, kui küsitakse, mis lipp see on – kas Soome lipp? Olen selgitanud küsijatele Haapsalu linna lipu lugu. Mitmel aastal oleme lipupäeva hommikul pidulikult heisanud linnavalitsuse ees nii Eesti lipu kui Haapsalu lipu.

Kahjuks on rahva osavõtt nii lipupäeva kui teiste rahvuslike tähtpäevade puhul tagasihoidlik. Enam ei ole seda rahvarohkust, mis oli üheksakümnendate alguses. Kahju. Ma näeksin seal rohkem ka volikogu liikmeid. Linnavalitsuse tublid töötajad on lipupäeva hommikul katnud kohvilaua ja Kaitseliidu poolt on üritust aidanud korraldada Heiki Magnus. Tähelepanuväärne oli see, et möödunud aasta lipupäeval esitleti ja võeti kasutusele lipumärk, kus on Eesti lipp ja Haapsalu lipp. Ma ei tea, kas Eestis on veel mõni linn, kus nii on väärtustatud linna lippu.

Mis puudutab Haapsalu lipuväljakut, siis olen paljudelt linna külalistelt saanud väga positiivset tagasisidet. Haapsalu linna aukodanikuna ja Eesti Lipu Seltsi liikmena kinnitan, et meie lipuväljak kolme sini-must-valge lipuga on täiuslik ja teeb au Haapsalule.

Tallinna Vabadusristi juures on kuus Eesti lippu. Lipu Seltsi esimees ja suur Haapsalu patrioot Jüri Trei on öelnud: „Sünnipäev on hea aeg vaadata tagasi, väärtustada hetke ja kiigata tulevikku. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel räägivad tegusad Eesti inimesed, milline on nende kingitus ja soov Eestile.“

Meie linna kingitus EV 100 on Haapsalu lipuväljak, mis asub Haapsalu Vabadussamba kõrval. Meenutan, et Lääne maakonna Vabadussõja langenute mälestussammas ei ole praegustes piirides Lääne maakonna vaid ajaloolise Lääne maakonna langenute mälestussammas. Lipuväljaku avas käesoleval aastal Eesti peaminister Jüri Ratas ja õnnistas praost Leevi Reinaru. Ma ei pea sobivaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aastal asendada kaks Eesti lippu kohalike lippudega. Laseme lehvida Eesti lippudel! Riigilipu ja omavalitsuste lipu kasutamine on reguleeritud vastavate õigusaktidega.

Eesti lipu päeva tähistame sellel aastal esmakordselt uuel lipuväljakul esmaspäeval, 4. juunil kell 7. Tere tulemast!. Kaitseliidu Lääne Malev tegi mõni aasta tagasi ettepaneku, et lipupäeval kingib Haapsalu linn nimelise majalipu. Sellel aastal saab lipu Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž. Palju õnne!

Tänutundest ja austusest täidetud Eesti lipu päeva!