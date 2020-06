Vanalinna kaevamistel tuli välja ainus Haapsalust kadunud tänav

Arheoloog Anton Pärn ütles, et saab üha selgemaks, et 15. sajand oli aeg, mil Haapsalu sai endale arvukalt kivist maju ja kinnistus tänavajoon.

Avastusi on ka 13. sajandist, kui Haapsalu rajati. Siis asus väljakaevamiste lähedal Haapsalu üks tuiksooni, piiskopilinnuse juurest sadamakohani viinud Pime tänav, mida pole seni uuritud.

„Põhjus on see, et see on ainuke tänav Haapsalu linnas, mis on tänavapildist kadunud. Me saame seda jälgida ajaloolisel plaanimaterjalil, kuid nüüd on meil taas võimalus uurida tänavakihte ja määrata ära ka selle tänava vanus,” selgitas Pärn „Aktuaalsele kaamerale”.