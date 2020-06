Lääne-Nigula vald korraldab valla vaatamisväärsustega tutvumiseks avastusmängu

Lääne-Nigula vald tegi suveks avastamismängu, mis viib erinevaid paiku avastama üle terve valla. Seetõttu kannab mäng ka nime 1448,8 km² avastamist.

Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et punktid viivad looduslikult huvitavatesse kohtadesse ning vallas tegutsevatesse ettevõtetesse, näiteks Nõva leivakotta ning Taebla uut koolimaja vaatama. „Et inimesed näeksid, kuhu valla raha kulunud on,” ütles Lõhmus.

21 punktist koosnev rada saab läbida terve suve jooksul, ühe päevaga kõiki punkte läbida ei ole võimalik, sest punktid viivad ka Osmussaare tuletorni juurde, Marimetsa rappa ja Telise päevamärgi juurde. „Marimetsa rabas ja Telisel tuleb mitu kilomeetrit jala käia,” ütles Lõhmus.

Marimetsa raba punkt asub raja lõpus vaatetorni juures.

Lõhmus pakkus, et rada saab läbida nii, et ühel nädalavahetusel võtab osaleja ette Noarootsi piirkonna, järgmisel Kullamaa jne.

Selleks, et osaleda loosimängus, tuleb 21 punktist läbida 15, seejuures kaks rasket punkti. Kõigi 21 punkti läbijale on eraldi auhinnad. Rasked punktid on Lõhmuse sõnul need, kuhu jõudmiseks tuleb palju jala käia või kasutada lisa transporti – Osmussaare, Marimetsa, Telise, Valipe küla-ase.

Lõhmuse sõnul on osad punktid seesugused, mida inimesed pole oma kodu lähedal märganudki, näiteks Allikmaa purunenud rahn, mis on metsa sees varjus.

Soovitatav on punktides ka pilte teha, aga pildistamise kohustust ei ole. Huvitavamatest piltidest on plaanis sügisel vallamajas näitus teha.

Selleks, et mängus osaleda, tuleb esmalt registreeruda. Punkti kirja saamiseks tuleb sihtkohas skänneerida QR-kood ja sealt saadud küsimusele vastata. Lõhmuse sõnul on punktides olevad küsimused lihtsad ja Google abil kergesti leitavad.

Lõhmus loodab, et seesugusest kogu valda hõlmavast mängust saab traditsioon, sest punkte, mis tänavu välja jäid, oli palju.

Mängu saab mängida augusti lõpuni.

Avastamismängus tuleb läbida

Kullamaa rohumägi

Silma õpikoda

Lääne-Nigula kirik

Leedi Hallimägi

Ehmja kuradikivi

Allikmaa purunenud rändrahn

Saare matkarada

Risti veetorn

Palivere pikajalamägi

Kuliste aas

Rannajõe vaatetorn

Taebla kool

Nõva mõisakohvik

Taebla söögipeatus

Kullamaa liivamäed

Ehmja metsavendade punker

Nõva leivakoda

Rasked punktid