Saarte toetusrühm: Kihnu ja Vormsi vajavad rohkem parvlaevareise

Riigikogu saarte toetusrühm kohtus täna kahe väikesaare vallavanemaga, et üheskoos arutada võimalusi, kuidas saarte elu edendamist kõige paremini korraldada.

Toetusrühma esimees Urve Tiidus ütles, et väikesaarte puhul sõltub elu edenemine väikesaartel eelkõige ühendusest. „Ühest küljest on saartel vähe töökohti ning kohalikud inimesed peavad saama mandril tööl käia. Teisest küljest moodustab turism märkimisväärse osa väikesaarte majandustegevusest olles kohalikele elanikele oluline elatusallikas,“ märkis Tiidus.

Toetusrühma liikme Annely Akkermanni sõnul on aeg näidanud, et parvlaevaühenduse nõudlus on elastne. „Näiteks Kihnu puhul tähendab see, et sedamööda kuidas on toodud liinile suuremaid laevu ning lisatud reise sõiduplaani, on saarel ehitatud ja renoveeritud eluhooneid nii endale kui ka turistide vastuvõtmiseks. Reisid, eriti kevadel ja suvel, on ikka välja müüdud. Vormsi liinil saab autotekk masinaid täis jättes järjekorra kai peale juba aprillikuus,“ rääkis ta.

Akkermann lisas, et maanteeamet on korraldamas hinnakonkurssi parvlaevareiside tellimiseks järgmiseks viieks aastaks, kuid saareelanikele teevad muret hinnakonkursi tingimused, mis ei võimalda sõiduplaani tihendamist vastavuses nõudluse kasvuga. „Hanketingimustes ei sisaldu saarte vajadusi rahuldavat sõiduplaani. Hinnakonkurss võimaldab teha pakkumise ühe meeskonnaga liinil opereerimiseks, mis omakorda seab piirid reiside arvule sõltuvalt meremeeste tööajapiirangutest,“ selgitas Akkermann.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga sõnul soovib ministeerium leida lahenduse lisareiside tegemiseks suvekuudel mahus, mis ületab ühe meeskonna töö- ja puhkeajarežiimi. Samuti planeeritakse laevade regulaarsed dokkimised väljaspool kõrghooaega.

Maanteeameti peadirektori Priit Sauki sõnul tehakse igakülgset koostööd kohalike kogukondadega, et parvlaevade sõiduplaanid vastaksid just saareelanike vajadustele.

Toetusrühma liige Raivo Tamm avaldas lootust, et tänase kohtumise tulemusel ei jää edaspidi enam ükski reisija kaile viimasele laevale järele vaatama.

Istungil osalesid Kihnu vallavanem Ingvar Saare ja Vormsi vallavanem Ene Sarapuu.