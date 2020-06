Lääneranna vallas kasvab haruldane käpaline

Fotograaf Mariann Peksarile jäi läinud nädalal Hanila kandis tee ääres silma käpaline, mis osutus mandril üliharuldaseks arukäpaks.

Leid on nii uskumatu, et seda võiks võrrelda ootamatult sülle langenud lotovõiduga. „Väga võimalik, et aasta orhideeleid 2020 on broneeritud,” ütles käpaliste uurimisega tegeleva MTÜ Käoraamat asutaja Rainar Kurbel. Aasta leiuks nimetas Hanila arukäppa ka orhideehuviline Arno Peksar.

Arukäpp kasvab Muhus ja Lääne-Saaremaal. Viimane teade tema kohta mandril jääb sadakonna aasta taha. „Esimese vabariigi ajast on mingeid andmeid arukäpa kohta mandril, aga ka siis oli kant seesama, mis praegu,” ütles Kurbel. Hiljem pole teadaolevalt arukäppa Mandri-Eestis kohatud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!