Juhtkiri: 500 miljardi euro küsimus

Selle nädala märksõna on 500 miljardit eurot, sest just nii suurt toetusfondi kavandab Euroopa Komisjon koroonaviiruse tõttu hätta sattunud riikide abistamiseks.

Eriliseks muudab uue abifondi see, et raha sellesse laenatakse kõikide euroliidu liikmesriikide nimel ühiselt. Selline lahendus oleks erakordne, sest kuigi enamikus Euroopa Liidu riikides käibib ühisraha euro, on oma riigi finantsasjade eest vastutanud iga valitsus ise. Euroopa Liit on seadnud küll piire valitsuste eelarvepoliitikale, kuid need nõuded on olnud pigem leebed.

Uus abifond, kuhu raha ühiste võlakirjadega koguneb, toob paratamatult kaasa selle, et ka kontroll liikmesriikide rahaasjade üle muutub rangemaks, samuti võib selline rahastusmudel kaasa tuua üle-euroopalised maksud. Isegi kui abifondi mõjul asjad nii kaugele ei lähe, siis on see igal juhul samm Euroopa föderaliseerumise poole. Taoline asjade korraldus mõjub paremäärmuslastele nagu punane rätik härjale, sest rahvusriigist jutlustavate poliitikute meelest ohustab senisest suurem Euroopa riikide koostöö Eesti suveräänsust.

Ühine võlakiri mõjub külma dušina ka Reformierakonna ja Isamaa poliitikuile, kelle valimisloosungiks ja riigieelarve kujundamise põhimõtteks on olnud range kulude-tulude tasakaal ning laenuvõtmise vältimine. Kui euroala riikide laenude ja SKT suhe oleks enam-vähem võrdne, oleks lihtsam edasi minna euroliidu ühise võlakirja kavaga. Itaalia laenukoormus on kaugelt suurem kui riigi SKT, Eesti oma umbes kümneprotsendise valitsuse võlakoormaga on selle kõrval kui kääbus. Nõustudes ühise võlakirjaga, tuleb Isamaa ja Reformierakonna poliitikuil vastu astuda oma senistele põhimõtetele.

Nii et leida Eestist toetust 500 miljardi euro plaanile on keeruline. Aga teha seda tuleb, kui Eesti tahab olla osaline Euroopa ühises asjaajamises.