Galerii: Evald Okase muuseum alustas hooaega

Täna keskpäeval tegi oma uksed lahti Evald Okase muuseum, mille kolm korrust on täis väga eriilmelisi näitusi.

Väljapaneku kujundaja Mara Ljutjuk ütles, et sel aastal algas hooaeg hoopis teisiti kui tavaliselt, sest koroonaviiruse tõttu ei toimunud traditsiooniks saanuks avamist kogunemise, kõnede ja klaaside kokku löömisega. Küll aga olid juba keskpäeva ukse taga ootamas rahvusringhääling oma kaamera ja mikrofoniga ning nad mitu kunstihuvilist.

“Me ei olegi enne niimoodi hooaega avanud. Meil on alati ikka pidu olnud. Aga tegelikult kukkus kõik väga toredalt välja. Tavaliselt oleme muuseumi uksed teinud lahti kell viis õhtul ja enne seda on kogu päev toimetamisi täis olnud, mis tähendab, et me pole kunagi saanud käia teistel näituste avamistel. Aga täna olen saanud külastada Epp-Maria Kokamäe galeriid ja käinud Haapsalu graafilise disaini festivali avamisel,” rääkis Ljutjuk.

Kogu tänavune kevad on tema sõnul eriolukorra tõttu kulgenud hoopis teises rütmis, mis pole üldse halb. “See on nagu kulgemine täiesti teises rütmis ja on minu jaoks olnud väga huvitav,” märkis ta.

Evald Okase muuseumi esimesel korrusel näeb Mari ja Uno Roosvalti ühisnäitust „Jäljed Maarjamäel”, mis annab läbilõike kunstnikepaari elust.

Välja on pandud maalid, mis on inspireeritud Roosvaltide kodust Maarjamäel, sealsest äärelinnamiljööst, kus kunstnikepaar on elanud viimased 50 aastat. Maale iseloomustab väga eriline atmosfäär ja valgused, mis tekitavad erilise fluidumi.

Okase muuseumi pööningugaleriis eksponeerivad oma loomingut Ene Luik Mudist ja Mari-Liis Tammi Kelder – pealkirja all „Puud olid…”

Fotod: Arvo Tarmula