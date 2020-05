Laupäeval on tähelepanu vanadel akendel

Laupäeval on taas traditsiooniline vanadele akendele tähelepanu pöörav päev „Vaata vana akent”, mis tänavu, nagu paljud muud kevadised üritused, on kolinud veebi.

23. mail annavad spetsialistid kl 12 Facebooki lehel „Vaata vana akent” algaval veebiseminaril nõu vana akna korrastamise eri etappide kohta alates sellest, kuidas akende seisukorda ja soojapidavust hinnata, aknaid kittida, klaasida ja värvida jne. Nõuandjate hulgas on ka Lõuna-Läänemaa meistrimees Laur Oberschneider.

Veebiseminaril saab vana akna korrastamisest vaadata kaheksat 10–20 minuti pikkust videot. Maa-arhitektuuri keskuse juhataja Elo Lutsepa sõnul jäävad kõik õppevideod ka pärast veebiseminari huvilistele vaadata. „Lihtsalt laupäeval koos vaadates saab spetsialistidele kohe ka küsimusi esitada,” ütles Lutsep Lääne Elule.

Veebiteabepäeva kava koostades on mõeldud vanade majade omanikele, aga ka ehituspärandist ja puidutööst huvitatud inimestele laiemalt.

„See on selline perega koos vaatamise päev ja kui inimestel tekib häid mõtteid, siis oleme nende eest väga tänulikud,” ütles Lutsep. Ta lisas, et maa-arhitektuuri keskus ootab ka toredaid nn enne ja pärast pilte sellest, kuidas aknaid on korda tehtud ja ka sellest, kuidas vanadele akendele on uus kasutus leitud. „Näiteks on neist midagi põnevat tehtud – mööblit või mängumaja või ükskõik mida,” ütles Lutsep.

Akendele tähelepanu pööramise ja taastamise kampaania jõudis Eestisse Rootsi eeskujul Tartu Säästva Renoveerimise Infokeskuse eestvedamisel, teist aastat korraldavad seda Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus ja Muinsuskaitseamet. Kolme kuu jooksul on „Vaata vana akent“ Facebooki lehel avaldatud nõuandeid teabetrükisest „Hoia vana akent“ (autor Lea Stroh), majaomanike isiklikke kogemusi ja spetsialistide artikleid. 23. mai teabepäev on kampaania kulminatsioon.