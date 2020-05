Juhtkiri: kõige jämedam vorst

EKRE liidrid Mart ja Martin Helme kirjeldasid valitsuskoalitsiooni kokkuleppeid sõnadega „meie vorstid on jämedamad”. Jutt pole lihatööstusest, vaid lehmakauplemisest, mis tähistab valitsuskoalitsioonis käivaid kõnelusi ja nende tulemusena sõlmuvaid kokkuleppeid.

Vorsti sisu sõltub vaataja isust. EKRE vorst on diisli- ja viinaaktsiis, Isamaal pensionisammas, Keskerakonna vorst on erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK).

Edgar Savisaare poliitika pärandina on Jüri Ratase juhitud Keskerakond saanud järjest karistada ebaseadusliku rahastamise eest. Ootamas on aga tõeline pomm, sest ERJK soovib, et peaministripartei tagastaks 1,2 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud annetusi. Jutt käib Paavo Pettai korraldatud reklaamikampaaniast, mille eest partei pole maksnud.

1,2 miljonit on rangelt võttes Keskerakonnale jõukohane summa, sest erakond saab igal aastal riigieelarvest toetust, aga pole kahtlust, et tegu on siiski ülisuure kohustusega, millele liitub häbi.

Nn Savisaare kohtuasjast lahkus peategelane õige mehena, sest süüdi teda ei mõistetud, aga Keskerakond jäi süüdi varjatud annetuse vastuvõtmise eest ja pidi maksma trahvi kriminaalasja lõpetamise eest. On häbiasi, et Eesti peaminister juhib erakonda, mida on ebaseaduslikult rahastatud.

Kui ERJK kaob, kaob ka nõue partei vastu ja Ratas saab teha näo, et midagi pole olnud, et kõiges on süüdi Savisaar. Partei saab minna valimistele vastu puhtana.

Mõnikord on vorst süües jämedam, kui esialgu paistis. EKRE juhid võivad rääkida väsimatult madalamast aktsiisist, kuid kasu, mille Keskerakond saab erakondade rahastamise kontrolli kaotamisest, on võrreldamatult suurem. Laitmatu maine aitab eelseisvatel valimistel rohkem hääli tuua kui odav viin või rahvale kulutamiseks jagatud pensioniraha.