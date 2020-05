Tänavune Virtsu maanteejooks toimub

Möödundu aasta suvel korraldasid Virtsu kooli vilistlane Aare Kesamaa ja sama kooli kunagine õpetaja Jaanus Getreu esimest korda maanteejooksu.

Möödunud aastal tuli Virtsu merepäevade ajal toimunud maanteejooksule kokku 56 jooksusõpra. Registreerinuid oli esimesel jooksul lausa 30 erinevast klubist või koolist. Lisaks põhidistantsile toimus ka 5 km noortejooks.

Kogu maailmas valitseva olukorra tõttu tundus, et tänavu jab 10kilomeetrine maanteejooks ära, sest tänavu ei toimu Virtsu merepäeva, mille raames jooks toimus. Siiski andsid viimaste nädalate sündmused ja riigis toimunud eriolukorra lõppemine lootuskiire – 18.maist võivad alustada tegevust spordiklubid, staadionitel saab juba avaramalt treenida. Alates juunist võib pidada ka väiksemaid võistlusi.

Teine Virtsu maanteejooks toimub 11. juulil kell 11. Kavas nagu ikka noortejooks 5 kilomeetrit ja põhidistants 10 kilomeetrit.

Eelmise aasta jooksul olid sportlased lummatud just võistlusmaa erilisest trassist, mis viis jooksjad nii alevi vahele, alevist välja, mööda kergliiklusteed, metsa kui ka mere äärde jooksma. Läbida tuli mitmeid kilomeetreid ka vanal raudteel, ületades raudteetammi. Just väga vaheldusrikas jooksutrass oli kõigile huvitav ja pakkus jooksmisest tõelise naudingu.

2020 aasta maanteejooksu tarbeks on korraldajad välja mõelnud uue ja veel huvitavama jooksuraja. Väikeses kohas nagu Virtsu on võimalik maha joonistada imeliselt huvitavad 5 ja 10 kilomeetrised jooksumaad. Seda pakub Virtsu poolsaare loodusest tulenevad võimalused. Kindlasti ei viida sportlasi alevi keskelt pealtvaatajate eest minema. Igal pool, kus huvilised raja äärde tulevad, saavad nad sportlastele kaasa elada. Lisaks on rõõm teatada, et paljud eelmise jooksu vabatahtlikud on oma abikätt juba pakkunud. Sama on ka jooksu toetajatega. Kindlasti saame pakkuda väga toreda suvise spordipäeva rikkaliku auhinnalauaga.