Juhtkiri: teenime lugejaid iga päev

Ajakirjandus teenib lugejaid iga päev, vahendades uudiseid, olemuslugusid ja reportaaže, tehes intervjuusid ja fotolugusid.

Koroonaviiruse eriolukorra ajal on ajakirjandus olnud mitmekordse surve all. Esiteks on kõvasti kasvanud ajakirjanike töökoormus, aga ka lugejate huvi uudiste vastu nii paberlehes kui ka veebis. Teiseks on ajakirjanikel töötada palju keerulisem. Paljude inimestega pole enam võimalik silmast silma kohtuda, enamasti tuleb teha telefoniintervjuusid.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!