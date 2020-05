Muusikakooli eksamid tulevad telesilla vahendusel

Eriolukorra tõttu tuleb tänavu Haapsalu muusikakooli lõpetajatel esitada eksamitöö heli- või videosalvestisena.

Videokõnede teel on muusikakoolis eriolukorra algusest toimunud ka tunnid. Haapsalu muusikakooli viiuliõpetaja Ingrid Arro ütles, et video teel on õpilasi tunduvalt raskem õpetada kui kohapeal. Näiteks ei saa panna pilli harjutava lapse kätt õigesse asendisse, vaid ta tuleb mängimise ajal peatada ning proovida seletada. Eriti raske on see väiksemate õpilastega, kellel on veel vähe kogemusi.

