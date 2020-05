Lääne Elu paberleht neljapäeval, 7. mail

Haapsalu kaubanduskeskused avavad uksi

Kui eriolukorra ajal tohtisid kaubanduskeskustes töötada ainult toidupoed, apteegid ja need kauplused, kuhu pääseb otse tänavalt, siis esmaspäevast saavad ka ülejäänud poed uksed avada.

Enamik kahes Haapsalu kaubanduskeskuses – Haapsalu kaubamajas ja Rannarootsi keskuses – tegutsevaist poodidest jätkab senist tegevust.

Lasteaedades taastub tavaline olukord alles augustis

Eriolukorra algusest on Haapsalu viie lasteaia peale olnud avatud vaid valvelasteaed Endla tänaval, kuid kui on tahtjaid, võivad uksed lahti teha ka teised lasteaiad.

HÕFF on õudsem kui mullu

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) toimub tänavu veebis ja on kolme täispika filmi võrra õhem kui aasta varem, kuid ei ole kvaliteedi mõttes midagi kaotanud, kinnitas festivali juht Helmut Jänes.

„Pigem on mulje isegi tihedam. Kui mullu festivali fännid kurtsid, et liiga vähe õudne oli, siis julgen öelda küll, et sel aastal on õudusega paremini,” kinnitas Jänes.