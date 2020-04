Kuurortlinnad loodavad tänavu siseturismile

Turismieksperdid ja -ettevõtjad usuvad, et ka siis, kui piirangud leevenevad ja piirid avanevad, pole oodata välisturistide arvu kiiret taastumist ning restoranid ja hotellid hakkavad konkureerima siseturistide pärast, kel aga samuti puhkuseraha ja -ajaga tänavu priisata pole, kirjutas ERR.

Kuurortlinnale on koroonakriis topeltvalus. Kui linnas turiste pole, saavad löögi peaaegu kõik kohalikud ettevõtted alates toidupoodidest lõpetades juuksurisalongidega. Näiteks on Haapsalu linn, mis elab kahes täiesti erinevas rütmis. Sügisest kevadeni valitseb seal vaikus ning tõelise hoo saab linna elu sisse turismihooajal, mis peaks algama praegu. Tänavune aasta tuleb aga teistsugune.

„Selge on see, et nii hotelli- kui ka spaaäris olnud inimesena ma tean, et see suvi ja see sügis ja talv isegi on sellele sektorile ikkagi täiesti tühi. /…/ Haapsalu tingimustes, kus on suvi ja kuurort ja tühjad hotellitoad, see kukkumine võib olla natukene suurem tulumaksu laekumise osas kui mujal Eestis,” selgitas Haapsalu linnapea, Fra Mare spaa üks asutajatest Urmas Sukles.