Tšaikovski festival lükkub järgmisse aastasse

Seoses eriolukorra pikenemisega jätab Eesti Kontsert ära kõik maisse plaanitud kontserdid; kõik suvised suurfestivalid nagu Saaremaa ooperipäevad, Haapsalu Tšaikovski festival ja festivalid „Seitsme linna muusika“ ja „In Horto Regis“ lükkuvad järgmisesse aastasse.

Piletid kehtivad järgmistel festivalidel. Järgmised Pärnu ooperipäevad toimuvad aastal 2022.

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro tunnistas, et valitsuse sõnumid eriolukorra pikendamisest ja signaalid võimalike regionaalsete piirangute kohta suvel ei anna kindlust tänavuste suurürituste ettevalmistustega edasi liikuda. „Nii tuli meil raske südamega otsus langetada ja armastatud festivalid ära jätta, sest meie oma publiku ja esinejate tervist ohtu ei sea, niisamuti oleks edasiste finantsriskide võtmine vastutustundetu. Tänan ka kõiki kohalikke omavalitsusi, eelkõige Saaremaa valda ja Haapsalu linna igakülgse ja asjaliku koostöö eest,“ lausus Orro.

Eesti Kontsert tänab ka Olerex ASi, kes on kinnitanud, et keerulistest aegadest hoolimata on ettevõte ka 2021. aasta Saaremaa ooperipäevade peatoetaja.

Orro selgitas, et mais ära jäävate kontsertide ja alles ülejärgmisel aastal toimuvate Pärnu ooperipäevade pääsmed ostetakse soovi korral tagasi esmajärjekorras. Teiste suvefestivalide programmid jäävad samaks ning juba ostetud festivalipääsmed kehtivad samadel tingimustel ka aasta pärast. „Oleme tänulikud kõigile, kes pileteid kohe tagasi müüma ei kiirusta. Kes aga järgmise aastani oodata ei taha, saavad need ikka tagasi müüa, kuid palume inimestelt mõistvat suhtumist ja varuda pisut kannatust,“ lausus Orro.

Kõigi ärajäävate sündmuste puhul leitakse inimesele parim võimalik lahendus, informatsioon piletite tagasiostu kohta avaldatakse Eesti Kontserdi kodulehel www.concert.ee.

Viimastel nädalatel on Eesti Kontsert pidanud läbirääkimisi oma olulisemate väliskülalistega, et järgmise aasta festivalid saaksid toimuda samadel tingimustel nagu tänavu ehk programmid ei muutuks. Käed on löödud Horvaatia rahvusteatriga Zagrebis, kes pidanuks olema Saaremaa ooperipäevade tänavune külalisteater. „Seoses keerulise olukorraga maailmas ei ole meil tänavu võimalik Eestisse tulla ja jagada teiega oma kirge hea muusika vastu. Küll aga on mul hea meel, et näeme Saaremaal juba aasta pärast,“ ütles teatri kunstiline juht Marcello Mottadelli oma videopöördumises.

Teiste hulgas on oma jaa-sõna on öelnud ka Saaremaa ooperipäevadel esinev Taani trupp Sew Flunk Fury Wit ning Haapsalu Tšaikovski festivali üks peaesinejaid, populaarne Terem kvartett Peterburist ja teised.

Kõik festivalid saavad endale uue järjekorranumbri, et 2020. aasta eriolukord jääks alatiseks meelde: IV Haapsalu Tšaikovski festival toimub järgmisel aastal 1.–4. juulil, XIV Saaremaa ooperipäevad toimuvad 20.–25. juulini, XXIII festivali „Seitsme linna muusika“ ja XI vanamuusikafestivali „In Horto Regis“ 2021. aasta kuupäevad on selgumisel. Pärnu ooperipäevad toimuvad 2022. aasta juuli alguses.