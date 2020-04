Noored läänlased kergejõustiku edetabeli esikümnes

Esikümme Eesti noorte kergejõustikus on tõsine kvaliteedimärk. Sel sisehooajal pääsesid sinna meie maakonna kolmest klubist vaid Haapsalu kergejõustikuklubi sportlased.

Tooniandjad on ka noorte seas kuulitõukajad. Neidude U20 edetablit juhib Lihula gümnaasiumis kergejõustikuga alustanud Gertu Küttmann. Tema on sellel talvel 4 kg kuuli tõuganud 13.72. Praegu õpib ta Pärnu Koidula gümnaasiumis ja esindab Niidupargi kergejõustikuklubi.

Noormeeste U23 kuulitõuke edetabelis on suverääne liider praegu USAs õppiv Kevin Sakson.

Erki Mitman, samuti kuulitõukaja, on U23 vanusegrupi edetabelis 13.43ga üheksandal real. Praegu esindab endine Haapsalu KJK sporltane Audentese SK värve.

Neljas kuulitõukaja, Kõmsi algkoolis sportimist alustanud Kaaro Saatmäe on poiste U18 vanusegrupis 5 kg kuuliga kümnendal real. Tulemus siin talle 13.58. Ka Kaaro treenib nüüd Niidupargi klubis.

Naiste U23 vanuse 60 m tõkkejooksus on sellel talvel oma uue isikliku rekordiga kolmandaks tõusnud Anna-Maria Vjazemski. Kõrge koha annab talle aeg 8.94. Lisaks on ta veel seitsmes kõrgushüppes tulemusega 1.66. Anna-Maria treenib Heiko Väädi käe all.

Kolm Haapsalu KJK sportlast on mitmel alal edetabelis esikümnes. Kaja Ladva õpilastest on stabiilseim olnud U16 vanusegrupis võistlev Emma Kathrina Hein. Tema on viievõistluse Eesti meistrina edetabeli liider 3179 punktiga. Lisaks on ta kolmas kuulitõukes. Kolmekilone kuul on tema käest lennanud 11 m ja 91 cm kaugusele. Viies on ta 2.70ga teivashüppes ja kaheksas 1.62ga kõrgushüppes. 8. koht on ka 60 m tõkkejooksus ajaga 9.53.

Maily Märss, kes teeb kaasa U18 vanusegrupis, on neljandal kohal viievõistluses. Selle annab talle 3439 punkti. Kuuendal realt leiab ta ennast kuulitõukes. Siin on ta kolmekilost raudmuna tõuganud 13.53.

Eliis-Maria Koit on kõrgushüppe omavanuste Eesti meistrina selles tabelis hoidmas tulemusega 1.66 kõrget teist kohta. U20 vanusegrupis võistlev sportlane on veel seitsmes teivashüppes, selle annab talle tulemus 2.70.

Mõned sportlased on jäänud napilt esikümnest välja. Näiteks on Haapsalu KJK U14 vanusegrupi neli teivashüppajat Simona Ladva, Kätlin Randmaa, Lisete Mikk, Lianna-Lisette Erit tulemusega 2.20 jagamas 12. kohta.

Ka on Maily Märss U18 neidude 60 m tõkkejooksus ajaga 9.31 11. koha omanik.

Haapsalu KJK sportlane Karen Loorens on U16 vanuse kuulitõukes 13. ja teivashüppes 14. Tulemused vastavalt 10.01 ja 2.50.

Samas klubis alustanud Annabel Moor, kes praegu treenib Tallinna spordiseltsis Kalev Harry Seinbergi käe all, on 14. koha omanik kõrgushüppes. Neidude U18 vanusegrupis annab selle koha tulemus 1.64.