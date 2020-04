Juhtkiri: nukker lõbustusteta suvi

Ees ootab nukker suvi, mil pole ühtki muusikafestivali ega vabaõhuetendust. Teisalt tähendab see ka, et veinifestivali järel ei ummista tänavaid tühi taara. Ära jäävad vabaõhupeod, mille eeskaval pole kunstilist väärtust, sest õlleuimas publikut see niikuinii ei huvitaks. Nii Haapsalu vanalinnas kui ka teistes linnades saavad püsielanikud rahu, sest muusika ei tümpsu enam varahommikuni koduakende all. Nii et pole halba heata.

Spordimees Jaanus Getreu muretseb tänases Lääne Elus selle pärast, et tippsportlased on üle makstud, et nende tasu on kasvanud sedavõrd suureks, et nad ise enam ei teagi, kui palju teenivad. Getreu arvab, et ehk lööb pandeemia siin korra majja ning sportlaste teenistuste vahel pole tulevikus enam ülisuuri ja põhjendamatuid kääre.

Niisamuti on suveüritustega. Alles võiks jääda vaid need, millel esinevatel muusikutel on inimestele midagi öelda. Et vabaõhuteatris etenduks vaid see, mis südamest tulnud ja asjatundlikult tehtud. Et hirm nähtamatu viiruse ees sunniks inimesi hindama seda, mis ehtne, ja jätma seda, mis võlts.

Samas tähendab suvefestivalide ärajäämine tuhandetele inimestele ja ettevõtetele sissetuleku kadu. Kel pole laene, võib selle aja isegi üle elada. Teisi ähvardab pankrot. Ning mis elu see siin Haapsalus ongi, kui aasta ringi on peatänav tühi nagu novembriõhtul.

Ees ootab suvi, kui tohib koos olla vaid pereliikmetega. See on enesesse vaatamise aeg. Karta on, et see muudab väga palju inimesi ja ühiskonda. Ennekõike selle suhtes, et mida me hindame ja millele oma aega pühendame.

Lõbustusteta aeg hirmutab, sest pole midagi hirmsamat vaikusest, kus kuuled vaid enda mõtteid. Kui pole pugeda ühegi tühise ajaviite taha, kui hinges tuhiseb tühjus. Lõbustusteta suvel on aega seda tühimikku täita.