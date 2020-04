Suvitushooaeg tõstab koroonariski

Kui Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja Läänemaa haigla peaarsti Tõnis Siiri hinnangul võivad kuurortlinna saabuvad puhkajad tõsta koroonaviiruse leviku riski, siis terviseamet siseturismis ohtu ei näe.

Kuigi traditsiooniks saanud suurüritusi sel suvel Haapsalus ei toimu, ei ole linn minetanud oma väärtust kuurortlinnana, kus on mõnus puhkamas käia. Paljud püsisuvitajad on juba ammu endale siia maja või korteri broneerinud, teised on just sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu päringuid tegemas. Esimesed soojad nädalavahetused ja madalad üürihinnad meelitasidki juba pealinlasi mudalinna. Kas Haapsallu puhkama sõitjad on saabumise hetkel koroonavabad või mitte, ei tea aga keegi, kaasa arvatud tulijad ise.

„Ega kätt ette panna ei saa,” ohkas Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Samamoodi, nagu me 1995. aastal tegime, ei ole võimalik praegu linna lukku panna. Seadus on tänapäeval hoopis teistsugune ega võimalda Haapsalul endal linna lukku panna, seda saab teha ainult valitsus,” lisas ta.

25 aastat tagasi sai Haapsalu üle riigi tuntuks aktsiooniga „Linn lukku”, kui sissepääsuteid valvasid korravalvurid. Kuritegevust oli toona palju ja nii püüti linnast eemal hoida vargaid ja muid kurikaelu.

