Holm: laenukraanide kinnikeeramine pidurdaks majandust veelgi

Holm Bank ASi ärilaenude juhi Aron Jägeri sõnul ei ole panga ärikliendid oma arendustegevusi ootele pannud ning pank ei plaani laenutegevust piirama hakata. Küll aga toetab pank oma kliente senisest oluliselt rohkem investeeringuperspektiivide analüüsimisel, et laenuotsus oleks süviti läbimõeldud ja kaalutletud ning ettevõtted ei jääks laenude tagasimaksetega hätta.

„Pankade võimuses on täna majandust käigus hoida ja pakkuda ettevõtetele ärevatel aegadel lootust paremaks tulevikuks. Kaalume oma klientidega nende laenuvajadusi põhjalikult läbi ning püüame leida paindliku lahenduse, mis tagab, et ettevõte suudab laenu tagasi maksta ega satu selle tulemusel raskustesse,“ sõnas Jäger.

Tema sõnul töötas Holm ettevõtete toetamiseks välja limiidilaenu lahenduse, mis võimaldab ettevõttel juhtida oma rahavoogu paindlikumalt, hoides kokku intressikulu ning andes kindluse majandustegevuses tekkivate puudujääkide katmiseks. „Kuna tänases olukorras on ettevõtluse olulisemaks hapnikuks käibekapital, siis püüame tagada oma klientidele paindlikkuse, mis aitab neil üle elada rahavoo puudujäägid,“ sõnas Jäger.

Eesti kapitalil põhineva Holmi ärikliendid on valdavalt ligi viie töötajaga väikeettevõtted, kes tegutsevad kohalikul turul, ostavad oma tooraine ja muud vajaminevad materjalid Eestist ning osutavad teenuseid vahetult kohalikule teenusetarbijale. Mida keerulisem on olukord majanduses, seda tõenäolisemalt jäävad taolised väike-ettevõtted Holmi esindaja sõnul suurpankade ukse taha, sest nende vara on sisuliselt ainult nende töötajad ja ekspertiis.

Masinapargi laiendamiseks, töötajate koolitamiseks või muul eesmärgil võetud ärilaen võimaldab neil aga senist edukat tegevust laiendada või teenuse kvaliteeti tõsta. „Teeme täna kõik endast oleneva, et meie kliendid saaksid kaalutletult võetud laenu toel oma igapäevategevust jätkata ja äri laiendada. Panustame tavalisest märkimisväärselt rohkem aega sellesse, et analüüsida koos kliendiga tema arendusplaane ning aidata tal teha teadlikke otsuseid – kaalume läbi kõige mustemad stsenaariumid ning arutame, kas täna on õige aeg investeeringut teha või on võimalik lükata see tulevikku,“ sõnas ta.

Jägeri sõnul käsitletakse kõikide klientidega täna riski, et kriis süveneb veelgi. „Hooliv pank on oma kliendile tänaste raskete olude seljatamisel toeks – meie klientide elujõulisus on ka meie jaoks kriitilise tähtsusega. Kui näeme, et investeeringuga kaasneb pikas perspektiivis kasu kliendi ettevõtte võimekusele ning investeering aitab eriolukorrast tekitatud tagasilöökidest kiiremini taastuda, siis soovime leida võimaluse tema väljavaadete kindlustamiseks,“ lisas Jäger.

Holmi ärilaenujuhi sõnul on igati kiiduväärt valitsuse plaan hoogustada erinevate laenude, käenduste ja kompensatsioonidega ettevõtete tegevust ja kindlustunde taastamist. See tähendab, et Holmi kliendid saavad lähikuudel senisest olulist suuremat tuge näiteks Kredexi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) laiemast teenusespektrist, mille eesmärk on hoogustada äritegevust suurtest tõmbekeskustest kaugemal asuvates piirkondades.

„Seda võimalust kasutavad juba täna paljud meie kliendid alates pagaritest ja metallitöötlejatest, lõpetades hooneid rajavate ettevõtete või suurte põllumajandusmasinate hankijatega. Nende allikate täiendav kapitaliseerimine annab kohalikele ettevõtetele palju paindlikkust ning julgustavad aktiivsust turul,“ selgitas Holmi esindaja.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank. Holm on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holmi toodete hulka kuuluvad lisaks äri- ja limiidilaenule ka hoiused ning juba 25 aastat Liisi kaubamärgi all turul olnud järelmaks, väikelaen ja krediitkaart.