Riik loob koroonakontaktsete tuvastamise mobiilirakendust

Sotsiaalministeerium juhib mobiilirakenduse arendamist, mis annab kasutajatele teada, kui nad on hiljuti mõne koroonahaigega kokku puutunud, kirjutas ERR.

Sotsiaalministeeriumi E-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Priit Tohver rääkis, et rakenduse põhimõte on lihtne – telefonid suhtlevad üksteisega bluetoothi abil ja rakendused ei jaga omavahel mitte kasutajate nimesid vaid anonüümseid koode. Kui inimene saab teada, et ta on koroonahaige, saadetakse meelde jäetud telefonidele teavitus – vaadake ette, te võisite näiteks kaks päeva tagasi nakatunuga kokku puutuda.

Tohver lootis, et rakendus valmib lähikuudel. Kui terviseamet on nakkuse kinnitanud, hakkab teavitussüsteem tööle. Vastasel juhul võib mõni inimene nalja teha.