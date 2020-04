Lihavõttelauale sobib muna mitmel moel

Lihavõtted tähistavad traditsiooniliselt paastuaja lõppu ja see tähendab, et jälle võib hakata rammusamat toitu sööma. Traditsiooniliselt on lihavõttelaual muna- ja lambalihatoitud, kana ja kala. Omal kohal on ka kevadised koogid. Haapsalu kutsehariduskeskuse koka eriala kutseõpetaja Taavi Kuusik pani kirja mõned lihavõttelauale sobivate roogade retseptid.

Marineeritud munad peediga

