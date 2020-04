Edvard Garder: hirmu ei ole ma seni tundnud

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kirurg ja Läänemaa haigla tulevane juht Edvard Garder oli PERHis 19. märtsil avatud koroonaosakonna esimene valvekirurg.

Edvard Garder, 1. aprillist pidite asuma tööle Läänemaa haigla juhina ja vahetama välja haiglat seni juhtinud Tõnis Siiri. Kas see plaan on ikka jõus, kui eriolukord ükskord lõpeb?

Praegu ei ole küll mingeid noote, et see kuidagi teisiti peaks minema. Praegune juhivahetus sattus lihtsalt Covid-19 pandeemia tõttu ebasoodsale ajale. Inimeste jaoks on lihtsam, kui kriisi ajal saab juhtimine jätkuda harjumuspärasel viisil. Mul on hea meel, et Tõnis Siirile see variant sobis.

