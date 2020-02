Galerii: Vutipesa sai kahe aastaseks

Haapsalu peatänava ääres asuv Ardo Kikerpilli ja Maria Lausi Vutipesa kohvik peab täna oma teist sünnipäeva.

“Tasapisi läheb,” ütles Kikerpill. Tema sõnul on kaks aastat liiga lühile aeg, et järeldusi teha. “Firma jaoks on see liiga lühike periood. Äriteooria kohaselt hakatakse alles kolmandal aastal kasumit teenima. Meil see aga alles algab,” nentis Kikerpill.

“Kaks aastat tagasi avasime esimesena Haapsalus buffee,” meenutas Kikerpill. Bufee-stiilis söögikohas võib inimene võib süüa palju tahab ja tõstab taldrikusse just seda, mida tahab.

Kui Vutipesa oli otsa lahti teinud, hakkas bufeesid lisanduma nagu seeni pärast vihma. “Aga praegu on buffeesid siin juba liiga palju, ei toida ära. Linn on väike,” tõdes Kikerpill.

Talvel pakubki Vutipesa supibuffeed ja pannkooke. Suvel, kui rahvast linnas taas rohkem on, pakutakse taas täismenüüga buffeed.

“Talv on vaikne,” nentis kohvikus toimetav Jaanika. “Ühed suvised turistid sattusid hiljaaegu siia, küsisid, et mis siin Haapsalus toimub, et nii vaikne on.”

“Meil on jaanuarist uus menüüd, paljud proovivad seda,” ütles Jaanika. “Pannkoogid ja pelmeenid, kindlasti tasub neid proovida. “

Olulisi muudatusi omanikud Vutipesas suveks ei plaani. “Keskendume cateringi peale, katame sünnipäevalaudu, rendime koosviibimisteks ruume,” kirjeldas Kikerpill. “Suvel tahame jälle täismenüüga buffeed teha, tegutseda vastavalt rahva arvule linnas.”

Paljud Haapsalu söögikohad panevad talveks uksed kinni. “Me läksime sellele, et oleme esmaspäevast reedeni lahti kella neljani õhtul, siis katab ühe vahetusega ära,” Suvel, mis algab Vutipesa jaoks Itaalia veinipäevadega, tegutsetakse taas kahes vahetuses.

Kikerpilli sõnul algab pärissuvi Haapsalus juuni keskpaigas. “Aga läinud aasta näitas, et suvi jäigi tulemata, seda nii rahvaarvult kui ka ilma poolest,” nentis Kikerpill.

Vutipesa omanikud Ardo Kikerpill ja Maria Laus on elukutselt kokad, töötanud Eestis ja Soomes, Tallinnas ja Haapsalus.

Fotod: Urmas Lauri