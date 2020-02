RMK loobus lageraiest metsise mängualal

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) loobus plaanist teha lageraie Noarootsis Tuksi metsas asuval metsiste mängualal pärast seda, kui looduskaitsjad keskkonnaameti antud raieload vaidlustasid.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) sai jaanuari alguses keskkonnaametilt kolm luba teha Tuksis lageraiet. Looduskaitsjate hinnagul kahjustab raie oluliselt sealset metsiste asurkonda.

Lageraie oli planeeritud kokku 14 hektaril. Raielubadelt saab lugeda, et kõnealuses paigas on metsise elupaik, mis on registreeritud ka keskkonnaregistris. Kolmest kvartaliks nimetatud maa-alast kõige suurem eraldis – 7,51 hektarit – asub lisaks veel ka metsise mängualal.

MTÜ Roheline Läänemaa saatis keskkonnaametile neljapäeval kõigi kolme raieloa kohta vaidlustuse.

„Selline ulatuslik lageraie kahjustab oluliselt metsise elutingimusi,” ütles MTÜ eestvedaja Kätlin Tamm.

RMK teatas eile sellest uudise kirjutanud Lääne Elule, et jätab kasutamata ühe kolmest raieloast, mis puudutab metsiste mänguala.

RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa tõdes, et metsise mängualal ei tohiks üldse lageraiet teha. „RMK otsustas asustuse siseselt juba mullu, et ka nendele metsise mängupaikadele, mis ei ole riikliku kaitse all, me uuendusraie teatisi ei võta,” selgitas Pensa. „Juriidiliselt aga ei oleks RMK selle raiega seadust rikkunud,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!