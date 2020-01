Lihula peatänava tulevik selgub veebruaris

Veebruari keskel selgub, millise kava järgi hakatakse tulevikus Lihula peatänavat ümber kujundama.

Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlusel konkureeris seitse ideekavandit. Esmaspäeval avas hindamiskomisjon tööd ja hakkas neid hindama.

„Töödes oli huvitavaid mõtteid, nurjunuks seda lugeda ei saa. Aga me ei saa veel öelda, kes said preemiaid,” ütles Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht ning arhitektuurivõistluse žürii esimees Margus Källe. „Tahame teada ka seda, mida publik arvab.”

Paremusjärjestuse selgitamisel antakse võimalus sõna sekka öelda ka linnakodanikele. Võistlustööd pannakse peagi kultuurimajja välja ja avaldatakse ka valla veebilehel.

„Ja seejärel, 14. veebruaril, teeme kultuurimajas pidulikult ümbrike avamise ürituse,” ütles Källe.

Kui paremusjärjestus on selgunud, saab peatänava teemaga edasi liikuda. „Tõenäoliselt parima tööga jätkame,” lausus Källe. „Praegused on ideekavandid, mitte veel projektid.”

Ideaalis peaks konkurss lõppema projektiga, et saaks selle teostamiseks Euroopa Liidu järgmisel rahastusperioodil raha küsida. „Loodetavasti on sinna kavandatud linnasüdamete korrastamise raha. Kui see nii on, saame toetusraha taotlema hakata.”

Edasi saab liikuda ka siis, kui euroraha ettevõtmist ei toeta. „Ka ise saab veidi väiksemas tempos edasi minna. Lihula on väike koht, kõike korraga ei saa,” arutles Källe.

Lihula peatänavat kujundatakse, nüüdisajastatakse ja ehitatakse EV100 ja arhitektide liidu algatuse „Hea avalik ruum” jätkuprogrammi käigus.

Lääneranna vallavalitsus kuulutas koos Eesti arhitektide liiduga mullu oktoobris välja arhitektuurivõistluse, mille käigus tuli esitada Lihula peatänava uus terviklik lahendus. Eesmärk on muuta linnasüda tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks.

Lihula peatänava ideekavandid Lihula kultuurimajas. Fotod: Andres Hion