Juhtkiri: terviseamet hülgas patsiendid

Terviseamet teatas esmaspäeval, et Haapsalu uus perearstikorraldus on eeskujuks, mille järgi kujuneb edaspidi Eestis kogu esmatasandi meditsiinitöö.

Haapsalus on umbes 1800 inimest aasta algusest perearstita. Ametlikult on Ilme Leova patsientide perearstiks Madis Tiik. Kõik tundub olevat vahva, kui välja arvata see, et Tiik jõuab Haapsallu kord nädalas neljaks tunniks.

Ilme Leova võttis patsiente vastu iga päev, kokku 28 tundi nädalas. Kord päevas oli võimalik Leovale helistada tunnipikkuse telefonivastuvõtu ajal. Madis Tiigile helistada pole võimalik. Tiigi eest võtab patsiente vastu pereõde, kelle vastuvõtt on keskmiselt paar tundi päevas; ka temale pole võimalik helistada. Terviseameti meelest on aga selline patsientide vastuvõtmise korraldus pilootprojekt, mis on eeskujuks tervele Eestile.

Kui asi lühidalt kokku võtta, tuleb perearst Ilme Leova pensionilemineku järel tema patsientidel käia velskripunktis, kus hädalisi võtab vastu pereõde. Kuna pereõel pole retseptide kirjutamise õigust, siis kinnitab neid videosilla vahendusel üks Paide perearst. Madis Tiik ei näe oma patsiente isegi videosilla vahendusel.

Kui Eestis arste ei jätku ja pole kedagi, kes tahaks Ilme Leova nimistut üle võtta, siis on abiks seegi, kui neid võtab vastu üks südamlik pereõde. Marina Vasjuk on tõesti kena ja abivalmis õde, kuid tema õlule on langenud 1800 inimese hädadega hakkama saamine. Ilme Leova ajal oli selleks viis inimest.

Terviseamet eelmisel aastal küll lubas, aga eile selgus, et amet ei kavatsegi täita lubadust korraldada Haapsalu arstita nimistule uut konkurssi. Justkui sellest oleks veel vähe, teatas amet, et Haapsalu velskripunkt, mida ametlikult haldab Tiigi firma, on eeskujuks kogu Eesti perearstikorraldusele. Terviseamet on otsustanud oma ülesannetest loobuda. Ta ei seisa enam patsientide huvide eest.