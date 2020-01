Lääne Elu paberleht laupäeval, 11. jaanuaril

Elanike arvu vähenemine on pidurdumas

Kuigi möödunud aastaga kahanes Läänemaa rahvaarv 300 inimese võrra ja aasta varem 150 võrra, võib öelda, et rahvaarvu vähenemine on peatumas. Mullune suur kahanemine on tingitud eelkõige rahvastikuregistri korrastamisest, mille käigus eemaldati registrist inimesed, kelle elukoht oli vaid omavalitsuse täpsusega. Ainuüksi Haapsalu kaotas registri korrastamisega üle 200 inimese.

Soome vastne peaminister esimest korda Eestis

Lääne Elu ajakirjanik Urmas Lauri käis reedel Tallinnas uudistamas, kuidas Soome vastne peaminister Sanna Marini oma esimesel külaskäikul Eestis vastu võetakse.

Haapsallased ostsid enim Maret Suklese kokaraamatut

Haapsalu Apollo möödunud aasta enim müüdud raamat on Fra Mare juhi Maret Suklese sulest ilmunud kokaraamat „Elu on pidu”. Haapsalu raamatupoe nimekiri ei kattu ka üle-eestilise müügiedetabeliga, näiteks Suklese raamatut Apollo poeketi üle-eestilisest esisajast ei leia. Haapsalu Apollo juhataja Luule Pajula ütles, et raamatu müügiedu peitub mõistagi selles, et autor on Läänemaalt.

Põlev Austraalia

Suurte tulekahjude küüsis vaevlevas Austraalis elavad endised haapsallased kirjeldavad, kuidas katastroofipiirkonnas elatakse.